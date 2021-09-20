أثار محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، جدلا كبيرا وحيرة واسعة وحالة من الكوميديا، خلال المباراة التي انتهت بفوز ناديه الريدز على ضيفه كريستال بالاس، والتي انطلقت على أرض ملعب "آنفيلد"، بالجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

فخلال أحداث المباراة، سجل صلاح هدفا ساهم في فوز ليفربول على ضيفه بالاس، أعقبه خلعه لقميصه وانطلاقه نحو الجماهير احتفالا بالتسديدة، لترصد الكاميرات عضلات غريبة وغير مألوفة على جانبي صدر اللاعب المصري تشبهان أجنحة الطيور، في مشهد غير معتاد بالنسبة للاعبي كرة القدم، أثار تساؤلات وجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقا لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية، فبالرغم من تشكيك البعض في صحة الصورة بالبداية، لكن بعد ذلك اتضح أنها حقيقية ومملوكة لوكالة الأنباء الفرنسية، التقطها المصور الصحفي بول إليس، مصور وكالة "فرانس برس"، أثناء تواجد صلاح في ملعب "أنفيلد" بمدينة ليفربول البريطانية.

وبعدها اتضح أن العضلة أثارت الجدل والتساؤلات تعرف علميا باسم "العضلة المنشارية الأمامية"، وهي تصل عظام الكتف بالضلوع الثمانية العليا، وتغطي السطح الخارجي لعظام القفص الصدري، ويتراوح عدد أجزائها من 8 إلى 10 عضلات، وتصل نهايتها مع نهاية القفص الصدري في الظهر.

ولكن، ما فوائد العضلة المنشارية الأمامية، وكيف يمكن أن تظهر كما في حالة لاعب الكرة المصري، المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي؟

وفقا لمدربي اللياقة البدنية والرياضيين، فتتمتع العضلة المنشارية الأمامية بمميزات كثيرة عن غيرها، قد يغفل عنها الكثير من اللاعبيين الرياضيين ولاعبي بناء وكمال الأجسام، فبجانب كونها عضلة تزيد من تناسق عضلات الجسم فهي تحوي وظائف وفوائد كثيرة.

وتساعد العضلة المنشارية في استقرار وثبوت عضلات الكتف وعدم إجهاده، وتقليل التحميل على عضلات الساقين بوزن الجسم، وأيضا هي المسؤولة عن سحب لوح الكتفين إلى الأعلى، وبالتالي إعطاء مساحة أكبر للقفص الصدري، ما يساعد على التنفس بشكل أفضل واستهلاك كمية أكبر من الأكسجين، يساعد في زيادة الطاقة والحركة.

ووفقا لما نشرته شبكة "سكاي نيوز" البريطانية في تقريرها حول عضلة صلاح، فيمكن أن تصل العضلة المنشارية الأمامية إلى هذه الدرجة من البروز، مثلما ظهرت في حالة اللاعب المصري المحترف، من خلال التمارين الشاقة للكتف والصدر والبطن، والتي تتضمن رفع أوزان فوق الرأس مع إدارة الذراعين للأعلى.

ويمكن تقوية العضلة المنشارية الأمامية من خلال تمارين عضلة المعدة كالأسفل والماكينة ورفع الساق الهوائي، أو تمارين عضلات الظهر كالعقلة والسحب بأنواعه والبوفر بأنواعه، بجانب تمارينها الخاصة أيضا كالسحب الضيق من أعلى وسحب البكرة الضيق بانحناء.

وعند ممارسة تمارين العضلة المنشارية الأمامية يُلاحظ شد في منطقة أسفل القفص الصدري حيث مكان العضلة، وأيضا رفع مستوى الكتفين واستقامة الوقفة وسهولة التنفس أكثر من السابق.