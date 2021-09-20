قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر مستمرة في تنفيذ برنامجها الطموح للإصلاح الاقتصادي بخطى ثابتة رغم كل التحديات، والذي بدأت فيه منذ عام 2016 بالتعاون مع صندوق النقد الدولي،.



وأضاف الرئيس السيسي، في كلمته الافتراضية أمام اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة حول أهداف التنمية المستدامة، اليوم الاثنين، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي برهنت نتائجه حتى اليوم على صواب الرؤية المصرية، إزاء أولويات ومتطلبات الإصلاح الاقتصادي وباتت محل إشادة دولية واسعة، من مؤسسات التمويل الدولية ووكالات التصنيف الائتماني.



وأكد أن النجاح الذي حققته مصر على على صعيد التنمية الشاملة على مدار السنوات الماضية، لم يأت دون تضحيات، مضيفا أن المواطن المصري أثبت قدرته على تحمل الصعاب في سبيل بناء وطنه وتحقيق أهدافه وتطلعاته المشروعة.



وذكر أن هذه الإصلاحات مكنت الاقتصاد المصري من تحمل تبعات جائحة كورونا وأتاحت للحكومة اتخاذ الإجراءات اللازمة، للتخفيف من آثارها السلبية.