 التعليم: عدم تسليم الكتب المدرسية لطلاب المدارس إلا بعد سداد المصروفات - بوابة الشروق
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التعليم: عدم تسليم الكتب المدرسية لطلاب المدارس إلا بعد سداد المصروفات

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
نيفين أشرف
نشر في: الإثنين 20 سبتمبر 2021 - 2:01 م | آخر تحديث: الإثنين 20 سبتمبر 2021 - 2:01 م

أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم كتابا دوريا يفيد بعدم تسليم الكتب المدرسية لطلاب المدارس بالمراحل التعليمية المختلفة إلا بعد سداد المصروفات الدراسية والمحدد فئاتها بالقرار الوزاري رقم 119 لسنة 2021 بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التي تحصل من الطلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم ( عام وفني) للعام الدراسي 2021/2022.

وأضاف الكتاب الدوري، الذي حصلت "الشروق" على نسخة منه، أن ذلك يأتي حرصا من وزارة التربية والتعليم على استقرار وجودة العملية التعليمية بكل مفرداتها وما تتضمنه من حتمية ممارسة طلاب المدارس للأنشطة الاجتماعية والفنية والرياضية التي تهدف إلى بناء الشخصية السوية وعملا على توفير الإمكانيات المادية وما تطلبه ذلك من ضرورة تحصيل المصروفات المدرسية.


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