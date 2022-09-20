بوتين يشيد بالأسلحة الروسية المستخدمة في أوكرانيا باعتبارها عالية الكفاءة

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، بأسلحة بلاده المستخدمة في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا ووصفها بأنها فعالة للغاية.

وأضاف بوتين خلال اجتماع مع ممثلين عن قطاع صناعة الدفاع "الأسلحة الروسية التي تم استخدامها خلال العملية العسكرية تظهر كفاءة عالية".. حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وتابع الرئيس الروسي أن هذا ينطبق على الطيران والصواريخ بعيدة المدى عالية الدقة وأسلحة الطيران والصواريخ والمدفعية والأسلحة المدرعة وما إلى ذلك.

وبحسب بوتين، فإن هذه المعدات تسمح بتدمير البنية التحتية العسكرية للعدو ومراكز القيادة والمعدات، وأيضا ضرب مواقع التشكيلات القومية مع تقليل الخسائر بين الأفراد.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

يشار إلى أن روسيا بدأت منذ 24 فبراير الماضي عملية عسكرية خاصة في إقليم "دونباس" جنوب شرقي أوكرانيا في أعقاب طلب إقليمي "دونيتسك" و"لوجانسك" رسميا دعم موسكو التي اعترفت بدورها بكل منهما "جمهورية مستقلة"، ودخلت في مواجهات عسكرية مع القوات الأوكرانية.