ولي العهد السعودي يؤكد دعم المملكة لجهود حل الأزمة الأوكرانية سياسيا

أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، اليوم الثلاثاء، دعم المملكة لكافة الجهود لحل الأزمة الأوكرانية سياسياً.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز استقبل في الديوان الملكي بقصر السلام في جدة السيد رستم أومرييف المستشار والمبعوث الخاص للرئيس الأوكراني".

وأكد "ولي العهد السعودي خلال اللقاء، حرص المملكة ودعمها لكافة الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة سياسيًا، ومواصلتها جهودها للإسهام في تخفيف الآثار الإنسانية الناجمة عنها"، وفقا لـ"واس".

ومن جهته، نقل السيد رستم أومرييف تحيات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد، كما عبر عن تقدير بلاده للمساعي الإنسانية الحميدة التي بذلها الأمير محمد بن سلمان وتبذلها المملكة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وقدمت السعودية، في التاسع من شهر أغسطس الماضي عبر مركز الملك سلمان للإغاثة، من خلال منظمة الصحة العالمية، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات طبية وإيوائية للاجئين من أوكرانيا بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي، تستهدف أكثر من مليون شخص.