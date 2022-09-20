ثقافة القاهرة تشارك في إطلاق مبادرة اسعى بالأسمرات

شارك فرع ثقافة القاهرة بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافى في إطلاق مبادرة "اسعى" بحي الأسمرات، في إطار اهتمام الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة بدعم الحياة الثقافية بالمناطق الجديدة الآمنة والبديلة العشوائيات، وبالتنسيق مع صندوق التنمية الحضرية التابع لرئاسة مجلس الوزراء.

وبحضور د. جيهان حسن مدير ثقافة القاهرة انطلق أمس الاثنين برنامج نشاط مدته أسبوعين، يتضمن ورش تدريب للأعمال اليدوية لتأهيل شباب وسيدات الأسمرات لسوق العمل وتمكينهم من تعلم حرف جديدة وكيفية التسويق لها بهدف البدء بمشروعات صغيرة وتوفير فرص عمل وحياة كريمة للمواطن بحي الأسمرات.

كما نفذ القصر مجموعة من الورش الثقافية والفنية تمثلت في ورشة حكي بالعرائس بمكتبة الطفل من أجل غرس القيم الإيجابية في نفوس الأطفال، مع ورشة فنية من الخرز، وفقرة مواهب شعر وغناء.

وفي كلمتها، أشارت مدير عام ثقافة القاهرة أن هذه الفاعلية تأتي في إطار تحقيق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠ وتعزيزا للاهتمام بها في المناطق الجديدة الآمنة بديلة العشوائيات، وتنفيذا لرؤية الهيئة العامة لقصور الثقافة والتي تؤكد دائما علي البرامج الهادفة للتمكين الاقتصادي برؤية ثقافية واجتماعية متميزة تتيح فرص الإبداع، والتميز من أجل تحسين جودة حياة أهالي الأسمرات ومواجهة الأعراف والسلوكيات التي تؤثر سلبا على قدرة المراة فى أداء دورها الفعال بالمجتمع.

حضر افتتاح البرنامج د. خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضرية، وحسن الغندور مدير عام الدعم الفني لصندوق التنمية الحضرية، وإيهاب حنفى منسق عام صندوق التنمية الحضرية ومدير الإدارة العامة للمشاركة المجتمعية، وداليا عبد المنعم مدير المشاركات المجتمعية بصندوق التنمية الحضرية.