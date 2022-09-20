حملة نظافة لرفع مخلفات الهدم بمقابر المقطم في القاهرة

بدأت المنطقة الجنوبية بمحافظة القاهرة التنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل والإنارة بالقاهرة حملة نظافة موسعة، لتنظيف منطقة مقابر المقطم لرفع مخلفات الهدم والقمامة، حيث تم الدفع بعدد كبير من اللوادر وسيارات النقل وعمال النظافة لرفع آلاف الأطنان من القمامة والرتش.

وقالت جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، إنه تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، برفع كل التراكمات والرتش ومخلفات البناء والهدم الموجودة بمحيط مقابر المقطم اتجاه محور محمد ذكي والمواجهة للطريق الصاعد بمحيط الطريق الدائري بنطاق حي المقطم والاستفادة من إمكانيات ومهارات الهيئة في رفع تلك التراكمات.

وأضافت عبدالمنعم، أنه تم الدفع بـ 3 لوادر كبيرة وعدد 3 حفارات وبيلدوزرات و25 سيارة قلاب كبيره سكس ويل؛ لتنفيذ رفع تلك التراكمات وفق المدة الزمنية المحددة لذلك بالتنسيق بين المركزية للنظافة وبالتعاون مع الإنقاذ المركزي بالسيدة نفيسة وحلوان.

ونوهت بأن ما يتم من حملات نظافة ورفع المخلفات يأتي ضمن خطة لرفع مستوى النظافة وتطهير البؤر من الرتش ومخلفات البناء المتراكمة والمنتشرة بمساحة كبيرة بامتداد سور المقابر.

وأشارت إلى أن حملات النظافة مستمرة على مستوى كل الأحياء وليست في المقطم فقط، حيث يتم رفع مئات الأطنان من القمامة والمخلفات يوميا من شوارع وميادين أحياء جنوب القاهرة، موضحة أن هناك تشديدات من اللواء محافظ القاهرة بضرورة ضبط أي سيارة تلقي مخلفات في الشوارع واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكدت عبدالمنعم، أن ملف النظافة يعد أحد أهم الملفات التي توليها الدولة والأجهزة التنفيذية أهمية كبرى على طول المحاور والكباري والشوارع، لاستعادة الشكل والرونق الحضاري لما لها تداعيات إيجابية على الصحة العامة والبيئية والتي تنعكس بالضرورة على تحسين الأوضاع المعيشية والصحية للمواطنين على النحو الحضاري الذي يليق بما تم من إنجازات في ملف الطرق وفتح وخلق محاور ومداخل جديدة للمواطنين تيسر حركة المرور والتنقل بأرجاء العاصمة.