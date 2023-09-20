السجن 5 سنوات لمتهم بإصابة فني تكييف بمنطقة الوراق

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة شاب غيابيا بالسجن المشدد 5 سنوات، لإتهامه بالتعدي بالضرب وإصابة فني تكييف، بسبب خلافات بينهما بمنطقة الوراق.

صدر الحكم برئاسة المستشار خضر طلبة حسين، وعضوية المستشارين عفيفي محمود المنوفي، ومختار عنصيل سالم، وأمانة سر عبد العزيز مناع، ووائل السيد.

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 2681 لسنة 2023 جنايات الوراق، للمتهم "محمد . ص"، 25 سنة، في بوم 12 مارس الماضي، أحرز بغير ترخيص سلاح ناري غير مششخن "فرد خرطوش"، وذخائر مما تستعمل علي السلاح الناري موضوع الإتهام السابق.

وتابعت التحقيقات أن المتهم ضرب المجني عليه "احمد . م"، فني تكييف، 35 سنة، عمداً مما احدث اصابته التي أعجزته عن اشغاله الشخصية مدة تزيد عن عشرون يوماً مستخدما في ذلك السلاح الناري محل الاتهام السابق.

- شهادة المجني عليه

وشهد المجني عليه في التحقيقات أنه على اثر خلف سابق بينه والمتهم وحال عودته لمنزله قام الأخير بالتعدي عليه بأن اطلق عيار ناري من سلاح "فرد خرطوش" صوب قدمه مما أحدثت

اصابته، وقصد المتهم من التعدي عليه واحداث اصابته الي الضرب.