يقام في السادسة مساء غدٍ بالمجلس الأعلى للثقافة ، مؤتمر صحفي لكشف تفاصيل الدورة السادسة لمهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما، برئاسة الدكتور أسامة رؤوف، وبحضور عدد من أعضاء اللجنة العليا للمهرجان ومنهم الفنانين صفية العمري، ولقاء الخميسي، ولطفي لبيب، إيهاب فهمي.

ومن المقرر أن يتم إلاعلان عن أسماء المكرمين و لجان تحكيم مسابقات المهرجان، الذى يقام في الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر المقبل.

كما سيعلن أيضًا خلال المؤتمر الصحفي تفاصيل عن منصة الحكواتي ومنصة مونودراما الشاشة، إلى جانب الإعلان عن ورش المهرجان، ويقدمها عددًا من الفنانين الأجانب والعرب والمصريين.

ويشارك في الدورة السادسة من المهرجان عدة دول من جميع أنحاء العالم ومنها، إيطاليا والأرجنتين وألمانيا وسلطنة عمان وتونس والجزائر والعراق والسودان وجورجيا وفرنسا والمكسيك وأوكرانيا والمغرب.