الأرصاد عن طقس اليوم: استقرار في الأحوال الجوية وانخفاض في درجات الحرارة

قالت الدكتورة منار غانم عضوة المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ اليوم الأربعاء يشهد استقرارا تاما في الأحوال الجوية، وتحسنا (انخفاضا) في قيم درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية.



وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى، أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، يؤدي إلى تكوُّن سحب منخفضة ومتوسطة التي تحجب جزءا من أشعة الشمس، ما يساعد على انخفاض درجات الحرارة.



وأشارت إلى أن أغلب مصادر الكتل الهوائية التي تؤثر على البلاد هي كتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا، موضحة أن العظمى على القاهرة الكبرى تبلغ 32 درجة حوية، وأن الإحساس بوجود نسب رطوبة يقل عن الأيام الماضية.



ونوهت بأن الأجواء تكون حارة على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وشديدة الحرارة خلال فترة النهار على المناطق الموجودة في جنوب الصعيد وجنوب سيناء.



ولفتت إلى أن فترات الليل تسجل انخفاضا في درجات الحرارة، يكون ملحوظا بشكل كبير خلال ساعات الليل المتأخر وفترة الصباح الباكر، مع وجود نشاط نسبي في حركة الرياح.