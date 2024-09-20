بني سويف: تقديم 4 آلاف و460 خدمة طبية بالمستشفيات ضمن مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان

أعلنت الدكتورة سماح جاد، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، تقديم 4 آلاف و460 خدمة طبية للمواطنين المترددين على المستشفيات الحكومية والمركزية في المحافظة، أمس الخميس، ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتور محمد هانئ غنيم، محافظ بني سويف.

وأوضحت وكيل وزارة الصحة أن إجمالي عدد الخدمات المقدمة بلغ 4 آلاف و760 خدمة، توزعت على المستشفيات كما يلي: ألف و201 خدمة بمستشفى الواسطى المركزي، وألف و167 خدمة بمستشفى رمد بني سويف، و812 خدمة بمستشفى الفشن المركزي، و452 خدمة بمستشفى ناصر العام، و403 خدمات بمستشفى سمسطا المركزي، و292 خدمة بمستشفى حميات بني سويف، و223 خدمة بمستشفى ببا المركزي، و210 خدمات بمستشفى صدر بني سويف.

وأكدت الدكتورة سماح جاد أن الخدمات تضمنت إجراء الأشعات، وعمل التحاليل، وتقديم الخدمات الطبية في عيادات العلاج الطبيعي والأسنان، وصرف أكياس الدم ومشتقاته، بالإضافة إلى التردد على العيادات الخارجية، وصرف علاج من صيدليات المستشفيات، والتردد على أقسام الطوارئ، واحتجاز حالات بالأقسام الداخلية، والاحتجاز في الرعاية المركزة، ورعاية الأطفال، وإجراء جلسات غسيل كلوي، وخدمات ترخيص المنشآت الطبية، وإجراء تدخلات جراحية.