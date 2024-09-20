 علي فرج يتأهل لنهائي بطولة باريس المفتوحة للإسكواش - بوابة الشروق
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علي فرج يتأهل لنهائي بطولة باريس المفتوحة للإسكواش

علي البحيري
نشر في: الجمعة 20 سبتمبر 2024 - 10:50 م | آخر تحديث: الجمعة 20 سبتمبر 2024 - 10:50 م

تأهل علي فرج المصنف الأول عالميا لنهائي بطولة باريس المفتوحة للإسكواش والتي تقام خلال الفترىة من 15 إلى 21 سبتمبر الحالي.

وتغلب علي فرج على البيروفي دييجو إلياس المصنف الرابع عالميا  في نصف النهائي بنتيجة الأشواط 3-2 خلال مباراة ماراثونية استمرت 94 دقيقة.

وجاءت نتيجة الأشواط 7-11 و 14-12 و 6-11 و 11-7 و 11-4.

وينتظر علي فرج في النهائي الفائز من مصطفى عسل المصنف الثالث عالميا والنيوزيلندي بول كول المصنف الثاني عالميا .

وكان علي فرج قد تأهل لنصف النهائي بعد الفوز على الإنجليزي محمد الشوربجي بنتيجة 3-1.


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