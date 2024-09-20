ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصدر بيانا قصيرا عقب اغتيال أحد كبار قادة جماعة حزب الله اللبنانية يوم الجمعة قال فيه إن أهداف إسرائيل واضحة وإن أفعالها تتحدث عن نفسها، وفقا لما نقلته وكالة رويترز للأنباء.

من جهته، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، إن إسرائيل لن تتراجع عن موقفها بعد اغتيال قادة كبار بجماعة حزب الله اللبنانية في بيروت.

وذكر جالانت، في بيان عبر منصة "إكس": "ستستمر سلسلة الإجراءات في المرحلة الجديدة حتى تحقيق هدفنا؛ العودة الآمنة لسكان الشمال إلى منازلهم"، في إشارة لسكان المستوطنات الإسرائيلية في الجليل الأعلى.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق أنه نفذ غارة بشكل دقيق في بيروت اغتالت إبراهيم عقيل رئيس شعبة العمليات بحزب الله اللبناني.

وأضاف جيش الاحتلال في بيان أن الغارة أدت لاغتيال عدد من قيادات شعبة العمليات في وحدة الرضوان ومنهم معدو خطة لاقتحام الجليل.

وتابع أن عقيل والقادة المستهدفون كانوا من مخططي اقتحام الجليل بشكل مشابه لما جرى بـ7 أكتوبر في غلاف غزة.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أن الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية في العاصمة بيروت، أودت بحياة 12 شخصا وأدت لإصابة 66 أخرين، وذلك وفقا لأحدث حصيلة للضحايا.