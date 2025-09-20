فتح: خطوات ملموسة في الأيام المقبلة على طريق الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية

قال الدكتور ماهر النمورة المتحدث باسم حركة فتح، إنّ الاحتلال الإسرائيلي يواصل سياساته العدوانية بغرور وعنجهيّة من خلال حرب الإبادة الجماعية ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأضاف خلال مداخلة عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الاحتلال يشنّ حملات متكررة على القرى والمخيمات والمدن في الضفة الغربية، خصوصًا محافظة رام الله التي شهدت بالأمس حصارًا خانقًا وانتهاكات واسعة.

وأوضح أن ما يروّجه الاحتلال من مزاعم وادعاءات باطلة لا يمكن أن يقبله العقل، في ظل استمرار الجرائم اليومية بحق المدنيين، معتبرًا أن هذا النهج يكشف طبيعة السياسات الإسرائيلية القائمة على التنكيل والتهجير.

وأشار إلى أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد خطوات ملموسة على طريق الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية، وهو ما يمثل تحولًا كبيرًا في مسار القضية، خاصة بعد التصويت الأخير الذي منح الرئيس الفلسطيني محمود عباس الحق في المضي بهذه الجهود.

وأكد أنّ الحركة ستواصل تحركاتها السياسية والدبلوماسية حتى تحقيق الاستقلال الكامل.



