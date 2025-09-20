نظمت شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية (ANND) بالتعاون مع برنامج الحوار للشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع لمنظمة "خبَز للعالم"، ورشة عمل إقليمية متخصصة استمرت ثلاثة أيام تحت عنوان «المسئولية المناخية»، خلال الفترة من 16 إلى 19، بمشاركة صحفيين وناشطين إعلاميين من لبنان، فلسطين، سوريا، الأردن، ومصر.

الورشة التي عُقدت في ظل تصاعد تداعيات التغير المناخي في المنطقة، هدفت إلى تعزيز قدرات الصحفيين على فهم قضايا العدالة المناخية وتطوير أدوات التغطية المتعمقة، إلى جانب بناء شبكة إقليمية من الصحفيين الملتزمين برصد ومساءلة السياسات البيئية.

محاور متنوعة

اليوم الأول ركّز على الأسس العلمية والحقوقية للعدالة المناخية، مع مناقشات حول المسئوليات التاريخية للدول الصناعية الكبرى، وتأثير السياسات الدولية على المجتمعات المهمشة.

اليوم الثاني تناول السياقات العربية، حيث عُرضت أبرز التحديات البيئية في المنطقة من شح المياه إلى التصحر وارتفاع مستوى البحر، مع تقييم لمواقف الدول العربية في المفاوضات المناخية.

اليوم الثالث خصص للتطبيق العملي، متضمناً تدريبات على تدقيق الحقائق البيئية، سرد القصص باستخدام الوسائط المتعددة، والاستعداد لتغطية مؤتمر الأطراف COP30 المقرر انعقاده في البرازيل.



أسماء بارزة

شارك في تقديم الجلسات نخبة من الخبراء، من بينهم الخبير البيئي والإعلامي الدكتور حبيب معلوف، والدكتور محمود فتح الله مدير إدارة شئون البيئة والأرصاد الجوية بجامعة الدول العربية، إلى جانب مختصين في الإعلام البيئي مثل مصعب صبح وحلمي أبو عطوان، إضافة إلى مداخلة ومحاضرة من الناشطة هلا مراد من جمعية دبين للتنمية البيئية.

نقاشات وتساؤلات

تميزت الورشة بحوارات مفتوحة بين المشاركين والخبراء، حيث برزت عدة تساؤلات:

لماذا لا تزال التغطية المناخية في العالم العربي تركز على البيانات الرسمية بينما تغيب قصص الناس المتأثرين مباشرة؟

كيف يمكن للصحفيين الوصول إلى بيانات دقيقة في ظل ضعف الشفافية البيئية في بعض الدول؟

هل يستطيع الإعلام الإقليمي التأثير في أجندة صناع القرار كما تفعل وسائل الإعلام العالمية؟



توصيات وختام

اختتمت الورشة بجلسة ناقشت تأسيس شبكة إقليمية للتعاون الإعلامي حول العدالة المناخية، كخطوة عملية لتبادل الخبرات وضمان استمرارية الإنتاج الصحفي المتخصص.

وأكدت التوصيات على ضرورة تعزيز الصحافة الاستقصائية البيئية وتوظيف الحلول المجتمعية البسيطة في السرد الصحفي.

الورشة اعتُبرت من المشاركين منصة مهمة لتطوير صحافة المناخ في المنطقة العربية، في وقت تشهد فيه المنطقة تحديات متصاعدة تشمل ندرة المياه وتهديد الأمن الغذائي، ما يجعل العدالة المناخية قضية حياتية وليست مجرد قضية بيئية.