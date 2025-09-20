مدرب ليفربول: فيرتز فنان

أشاد آرني سلوت، المدير الفني لليفربول، بقدرات لاعبه الجديد فلوريان فيرتز، مؤكدًا أن الموهبة الألمانية تواصل التطور بشكل لافت منذ انضمامه إلى صفوف الريدز.

وقال سلوت في تصريحات نقلها الحساب الرسمي للصحفي فابريزيو رومانو عبر منصة "إكس": "فيرتز فنان، يتحسن من مباراة لأخرى، ودائمًا ما يطلب الكرة حتى في الأوقات التي يمكنه فيها تقديم الأفضل".

وأضاف: "لا نحتاج إلى تعليمه كيفية لعب كرة القدم، فهو يملك الموهبة بالفعل، وكل ما يتطلبه الأمر هو التكيف مع إيقاع الدوري الإنجليزي وكثافة المنافسة فيه".

يذكر أن ليفربول كان قد تعاقد مع فيرتز خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من باير ليفركوزن في صفقة ضخمة بلغت قيمتها نحو 125 مليون يورو، ليصبح واحدًا من أغلى الصفقات في تاريخ النادي.