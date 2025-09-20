حماس عن استهداف عائلة أبو سلمية: رسالة إرهابية من الاحتلال لدفع الأطباء لمغادرة مدينة غزة

قالت حركة حماس، إن جيش جيش الاحتلال يواصل تدمير ما تبقّى من المنشآت الطبية في قطاع غزة، واستهداف الطواقم الطبية وعائلاتهم.

وأضافت في بيان، اليوم السبت، أن آخر هذا الاستهداف المتعمّد صباح اليوم كان لعائلة الدكتور محمد أبو سلمية، مدير مجمع مستشفى الشفاء في مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد خمسة من أفراد عائلته، بينهم شقيقه وعدد من الأطفال.

وأوضحت أن الاحتلال يبعث برسالة دموية إرهابية موجَّهة للأطباء لدفعهم قسرًا إلى ترك مدينة غزة، في إطار سياسة الإبادة الجماعية، التي يُشكّل تدمير مقومات القطاع الطبي أحد أركانها.

وأشارت إلى أنّ استشهاد أكثر من 1,700 من الكوادر الطبية في غزة، واستمرار اعتقال نحو 400 آخرين في ظروف بالغة القسوة منذ بدء الإبادة في أكتوبر 2023، يمثّل جريمة حرب مكتملة الأركان، وجريمة ضد الإنسانية.

ولفتت إلى أن هذه الجريمة تُرتكب في ظل صمت دولي وعجز غير مبرَّر عن حماية المدنيين والعاملين الإنسانيين من القتل والاستهداف المتعمّد.

وجدّدت مطالبتها للمجتمع الدولي، بما في ذلك مؤسساته ودوله، بضرورة التحرّك العاجل ضد ممارسات الاحتلال التي تستهدف القطاع الطبي والشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والعمل بكل الوسائل المتاحة لوقف الإبادة الجماعية وسياسة التجويع والتهجير، وضمان ملاحقة قادة الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية على جرائمهم الوحشية، ولا سيما تلك المرتكبة بحق الطواقم الطبية والمنشآت الصحية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، استشهاد أفراد من عائلة مدير المجمع الطبيب محمد أبو سلمية في قصف الاحتلال مخيم الشاطئ غرب غزة.

يذكر أنه في 23 نوفمبر 2023، اعتقل الاحتلال الطبيب أبو سلمية وعددًا من الكوادر الطبية بعد اقتحامه قسم الطوارئ في مجمع ناصر الطبي، وأطلق سراحه في 1 يوليو 2024.