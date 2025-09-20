الاحتلال يستولى على 140 دونما من أراضي عناتا لاستكمال مشروع E1 الاستيطاني

وزعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، أوامر استيلاء جديدة على أراضي المواطنين في بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة، لصالح بلدية الاحتلال.

وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال وزع الأوامر لأصحاب الأراضي في البلدة، بهدف إقامة موقف سيارات، وتوسيع الشوارع المؤدية إلى مستوطنة"معاليه أدوميم"، بحسب وكالة "معاً" الفلسطينية.

ولفتت المصادر إلى أن الأراضي التي ينوي الاحتلال الاستيلاء عليها تبلغ 140 دونما، تمتد من حاجز مخيم شعفاط مرورا بمستوطنة "معاليه أدوميم"، لغاية المعسكر شرق عناتا، وهي أراضي أملاك خاصة، والهدف من ذلك هو استكمال مشروع "E1" الاستعماري.