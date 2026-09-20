تقام اليوم الأحد 20 سبتمبر 2026، عدد من المباريات القوية في مختلف البطولات حول العالم، وعلى رأسها ديربي مدريد بين أتلتيكو مدريد وريال مدريد في الدوري الإسباني، إلى جانب مواجهة بورنموث ضد ليفربول، ومانشستر سيتي أمام سندرلاند في الدوري الإنجليزي.

كما تشهد منافسات الدوري الإيطالي مواجهة قوية بين يوفنتوس وأتالانتا، بينما يلتقي مارسيليا مع باريس سان جيرمان في قمة الدوري الفرنسي.

وفيما يلي يستعرض لكم موقع الشروق أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة:

مباريات الدوري الإنجليزي

بورنموث × ليفربول – 3:00 عصرًا – beIN SPORTS 2

ليدز يونايتد × كريستال بالاس – 3:00 عصرًا – beIN SPORTS 5

مانشستر سيتي × سندرلاند – 3:00 عصرًا – beIN SPORTS 3

فولهام × مانشستر يونايتد – 5:30 مساءً – beIN SPORTS 2

مباريات الدوري الإسباني

أتلتيكو مدريد × ريال مدريد – 6:15 مساءً – beIN SPORTS 1

ديبورتيفو لاكورونيا × ريال بيتيس – 8:30 مساءً – beIN SPORTS 4

فياريال × ليفانتي – 8:30 مساءً – beIN SPORTS 3

فالنسيا × ريال سوسيداد – 11:00 مساءً – beIN SPORTS 2

مباريات الدوري الإيطالي

فيورنتينا × نابولي – 2:30 ظهرًا – stc tv

فروزينوني × كومو – 5:00 مساءً – stc tv

يوفنتوس × أتالانتا – 8:00 مساءً – stc tv

ميلان × ليتشي – 10:45 مساءً – stc tv

مباريات الدوري الفرنسي

أوكسير × بريست – 5:00 مساءً – beIN SPORTS 6

نيس × ليل – 7:15 مساءً – beIN SPORTS 5

مارسيليا × باريس سان جيرمان – 10:45 مساءً – beIN SPORTS 1

مباريات الدوري الألماني

باير ليفركوزن × لايبزيج – 4:30 عصرًا

شالكه × إلفيرسبيرج – 6:30 مساءً