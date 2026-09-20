التعليم: تنفيذ مسابقة الطفولة في الرسم للمرحلتين الابتدائية والإعدادية

أرسلت وزارة التربية والتعليم، خطابا للمديريات التعليمية، بنشر وتنفيذ مسابقة (الطفولة) في (التعبير الفني / التصميم الفني) للعام الدراسي 2026 / 2027 للمراحل التعليمية (الابتدائية - الإعدادية - التربية خاصة).

• الفضاء الخارجي

وبالنسبة، المرحلة الإعدادية "الفضاء الخارجي"؛ أوضحت الوزارة "تخيل أنك قمت برحلة إلى الفضاء الخارجي مع زملائك مرتديا زي رجل الفضاء وركبت الطبق الطائر أو مكوك فضائي كبير وشاهدت من خلاله الأقمار والكواكب المختلفة الأحجام والأشكال في الفضاء الخارجي، والمطلوب التعبير الفني عبر بالرسم في تكوين فني مترابط عن هذا الموضوع مستخدماً ما تراه مناسباً من ألوان.



التصميم الفني: "إيد واحدة"

صمم في مساحة (15 × 20) سم بوستر تدعو فيه الناس للتعاون والوحدة الوطنية من أجل بناء مصرنا الحبيبة باستخدام الألوان المناسبة مع كتابة عبارة (إيد واحدة) بخط زخرفي جميل مكمل للتصميم.

أما مرحلة التربية الخاصة (موضوع حر): ( مكفوفين - إعاقة سمعية - تربية فكرية ) يتم التعبير الفني من خلال رسم موضوع حر حسب نوع الإعاقة، ويكون التصميم الفني : عمل تشكيل مجسم بخامة من الخامات التي تتناسب مع نوع الإعاقة.

• شروط المسابقة:

1. تقوم كل مديرية وإدارة تعليمية بنشر المسابقة الفنية للمراحل المخصصة لها من خلال توجيه عام التربية الفنية والمعلمين بنشرها في المدارس ومن خلال صفحات التواصل الاجتماعي للتوجيهات العامة وموجهين الإدارة والمدارس للمشاركة في المسابقة الفنية.

2. يتم تسليم الأعمال أون لاين من خلال صفحات التواصل الاجتماعي لمادة التربية الفنية على المعلمين والتوجيهات بالإدارة التعليمية والمدارس ويتم التحكيم الأولى بالإدارات والمديريات على أن يتم إرسال الأعمال النهائية على قناة التربية الفنية الخاصة بالوزارة على منصة TEAMS للتحكيم النهائي لإعلان الفائزين من خلال مكتب مدير إدارة التربية والتعليم بديوان عام الوزارة.