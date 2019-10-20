أحمد كمال: لم أمتلك فكرة الانبهار بكبار نجوم الفن

قال الفنان أحمد كمال، إنه خلال مسيرته الفنية، لم يمتلك فكرة الانبهار بكبار النجوم، ومدرك لكونهم أشخاص لديهم مشاكلهم وحياتهم ومرضهم، بحسب ما ذكر.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «المساء مع قصواء»، المذاع عبر فضائية «Ten»، مساء أمس السبت، أنه يعلم طبيعة كونهم «بني آدمين»، وأنه لا يفرق في ذلك لكون الممثل مصري أم أجنبي، لافتًا إلى أنه لم يضع في حسابه فكرة المنافسة بوجود شخص أفضل وأعظم.

ولفت إلى أنه خلال عمله مع كبار النجوم بالأعمال الفنية، كان يظل في حاله، ويعمل في صمت، موضحًا أن ذلك الأمر كان مثيرًا للأشخاص الذين عمل معهم، كأحمد زكي الذي توجه إليه في أحد المرات وسأله عن سبب عدم سلامه عليه.

وأشار إلى أن كبار الفنانين كأحمد زكي ونور الشريف ومحمود عبد العزيز، «أذكياء في التعامل وفاهمين بيتعاملوا مع مين وخلفية كل شخص»، واصفًا إياهم بالأساتذة الكبار الذين تعلم منهم ومن أخلاقهم، وجدعنتهم وبساطتهم وحبهم في الشغل، على حد وصفه.