إلغاء رحلات جوية في مطارات ألمانيا جراء إضراب نقابة المضيفين الجويين

بدأت إضرابات نقابة المضيفين الجويين في ألمانيا "أوفو" صباح اليوم الأحد في مطارات بجميع أنحاء ألمانيا.

وصرحت متحدثة باسم مطارات برلين اليوم بأنه تم إلغاء 15 رحلة جوية كانت مقررة لخطوط "يورو وينجز" الجوية في مطار "برلين-تيجل" صباح اليوم، مضيفة: "نحو نصف الرحلات (الخاصة بهذه الخطوط) تأثرت حاليا".

وأضافت المتحدثة أنه تم إلغاء سبع رحلات وصول تابعة لشركة "يورو وينجز" أيضا بمطار "برلين-تيجل".

وتأثرت حركة الطيران في مطار ميونخ بجنوب ألمانيا، وقال متحدث باسم المطار اليوم: "تم إلغاء نحو عشر رحلات.. على سبيل المثال، شمل ذلك رحلة جوية تابعة لشركة /يورو وينجر/ إلى برلين"، لافتا إلى أن الإضراب لم يسفر عن تداعيات كبرى على حركة الملاحة الجوية بالمطار حتى الآن، ولكنه أشار إلى احتمال حدوث تغييرات على مدار اليوم.

وفي مطار هامبورج، تم إلغاء عدد كبير من الرحلات الجوية صباح اليوم بسبب الإضراب، شملت 12 رحلة ذهاب و12 رحلة عودة لشركة "يورو وينجز"، بينها رحلات إلى نابولي وزالتسبورج وكولونيا/بون.

وأعلنت نقابة المضيفين الجويين في وقت مبكر صباح اليوم تمديد فترة الإضراب على رحلات أربع شركات فرعية تابعة لشركة الطيران الألمانية العملاقة "لوفتهانزا"، وهي "يورو وينجز" و"جيرمان وينجز" و"لوفتهانزا سيتي لاين" و"صن إكسبريس"، حتى منتصف الليل.

كان من المقرر في الأساس تنفيذ الإضراب التحذيري على مستوى البلاد خلال الفترة من الساعة الخامسة وحتى الحادية عشر صباحًا (بالتوقيت المحلي).