مازالت أزمة مباريات الدوري تلقي بظلالها على النادي الأهلي في الساعات الجارية، خصوصا بعد إصرار اتحاد الكرة على عدم تأجيل مباراة الجونة والأهلي المقرر لها يوم الأربعاء المقبل ضمن الجولة الخامسة بالمسابقة المحلية.

الساعات الماضية كانت شهدت أزمة كبيرة بين الأهلي واتحاد الكرة، بسبب تأجيل مباراة القمة التي كان محددا لها أمس السبت، حيث تم تأجيلها لموعد غير محدد، بناء على طلب الجهات الأمنية.

الأهلي أصدر بيانا رسميا في الساعات الماضية أكد فيه على احترامه الكامل لقرارات الأمن، إلا أنه في الوقت ذاته أعلن رفضه خوض أي مباراة في الدوري قبل لقاء القمة، وهو ما يعني أنه لن يلعب مباراة الجونة المقرر لها يوم الأربعاء المقبل، بالجولة الخامسة، ما دفعه للدخول في صراع كبير مع اتحاد الكرة.

مصدر داخل القلعة الحمراء كشف للشروق عن أن النادي الأحمر مازال متمسكا بموقفه الرافض لخوض أي مباراة في الدوري قبل لقاء القمة أمام الزمالك.

وأضاف المصدر: "لاعبو الأهلي حتى الآن لم يتم إبلاغهم بأي جديد حول المباراة، والجميع تدرب اليوم في ملعب مختار التتش وانصرف بشكل طبيعي".

وأوضح : "موقف الأهلي واضح وصريح وهو عدم خوض أي مباراة قبل القمة، وهذا الأمر نقل إلى اللاعبين في الساعات الماضية".

وأكد أن أكثر من لاعب بالفريق حاول الاستفسار عن الموقف من المباراة، لكن الرد كان واحدا وحاسمها وأنه ليس هناك أي جديد من جانب النادي.

وأضاف :"لاعبو الأهلي انصرفوا من النادي عقب المران وهم على علم بعدم خوض لقاء الجونة وأنه ليس هناك أي نيه للسفر إلى الجونة يوم الثلاثاء للدخول في معسكر المباراة".



ولفت المصدر إلى أن الأهلي متمسك بموقفه لأبعد الحدود، خصوصا وأنه يؤمن بأنه على حق وملتزم باللوائح والقوانين المنظمة للبطولة، مؤكدا أنه رغم إعلان اتحاد الكرة اليوم طاقم حكام المباراة، لم يؤثر هذا الأمر على قرار الإدارة الحمراء.

ويتواصل أعضاء مجلس الأهلي هاتفيا باستمرار خلال الوقت الحالي، لمتابعة أخر تطورات الموقف الراهن، بجانب التواصل مع محمود الخطيب رئيس النادي، والذي حصل على فترة راحة إجبارية، بناء على تعليمات الطبيب المعالج له.

فى المقابل قال نادر شوقي، مدير الشركة المسؤولة عن إدارة نادي الجونة، أن فريقه طلب تأجيل مباراته أمام الأهلي إلا أن طلب ناديه رفض من جانب اتحاد الكرة المصري، وذلك يدفعه للتواجد في ملعب اللقاء خلال الوقت المحدد لها.