«بيتا إيجيبت» تستثمر 400 مليون جنيه في مشروعها بـ«مستقبل سيتي»

تستهدف شركة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية ضخ 400 مليون جنيه فى إنشاءات مشروع «بيتا جرينز نيو كايرو» بمستقبل سيتى بالقاهرة الجديدة حتى نهاية 2020.



المهندس علاء فكرى رئيس مجلس إدارة شركة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية أكد أن الشركة ستضخ حتى نهاية العام الجارى 100 مليون جنيه فى انشاءات «بيتا جرينز نيو كايرو». وجار حاليا اختيار شركات المقاولات التى سيسند اليها اعمال التنفيذ.



أضاف فكرى أن بيتا ايجيبت قامت بدعوة شركات المقاولات الراغبة فى التقدم لتنفيذ المشروع وتلقت بالفعل عددا كبيرا من الشركات التى قامت بتسجيل رغباتها وسيتم المفاضلة بين العروض والاستقرار على الشركات الفائزة قريبا. وأوضح أن الشركة ستضخ خلال العام المقبل فى الاعمال الانشائية لـ «بيتا جرينز نيو كايرو» 300 مليون جنيه.



وأشار فكرى إلى ان بيتا ايجيبت تعتزم الانتهاء من تنفيذ بيتا جرينز نيو كايرو وبدء التسليم نهاية 2022.



وأضاف أن «بيتا جرينز نيو كايرو» تضم 730 وحدة سكنية وتبلغ إجمالى استثماراته 1.7 مليار جنيه وتتوقع الشركة تحقيق المشروع مبيعات تتخطى الـ 2 مليار جنيه.



واشار فكرى إلى أن المشروع حقق المبيعات المستهدفة فى المرحلة الحالية ولن تحتاج الشركة إلى طرح مرحلة جديدة الا بعد 2020.



وتقام «بيتا جرينز نيو كايرو» على 25 فدانا بمدينة مستقبل سيتى بالقاهرة الجديدة، وانهت بيتا إيجيبت سداد كامل ثمن الأرض وتم توفير السيولة المالية الكاملة لإنهاء المشروع فى أسرع وقت.