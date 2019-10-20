 الحريري يعتزم خفض رواتب الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين بنسبة 50% - بوابة الشروق
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الحريري يعتزم خفض رواتب الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين بنسبة 50%

رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري
رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري
(رويترز)
نشر فى : الأحد 20 أكتوبر 2019 - 7:44 م | آخر تحديث : الأحد 20 أكتوبر 2019 - 7:44 م

قال مسؤولون لبنانيون لرويترز يوم الأحد إن رئيس الحكومة سعد الحريري اتفق مع شركائه في الحكومة على حزمة من القرارات الإصلاحية بهدف تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية التي اججت الاحتجاجات الشعبية في كافة أنحاء البلاد ومن المتوقع أن يوافق عليها مجلس الوزراء يوم الاثنين.

وتشمل القرارات الإصلاحية خفض رواتب الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين بنسبة خمسين في المئة ومساهمة المصرف المركزي والمصارف اللبنانية بنحو خمسة آلاف مليار ليرة لبنانية أي ما يعادل 3.3 مليار دولار.

كما تتضمن خطة لخصخصة قطاعة الاتصالات وإصلاح شامل لقطاع الكهرباء المهترئ وهو مطلب حاسم من المانحين الأجانب للإفراج 11 مليار دولار.


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