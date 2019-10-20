اليونيسيف: 16 مليون طفل يعانون من سوء التغذية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) اليوم الأحد، أن أكثر من 16 مليون طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خصوصا، بسبب النزاعات في سوريا واليمن وليبيا والسودان.

وأدانت المنظمة - في بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية - التأثير المروع للنزاعات في الدول الأربع، مؤكدة أنه على الرغم من بعض التحسينات التي حدثت، إلا أن تغذية الأطفال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ عام 2000 تسوء أو تتجه نحو حالة من الركود.

وأضاف البيان أن المزيد من الأطفال يعانون الآن من أشكال مختلفة من سوء التغذية بسبب النزاعات في سوريا واليمن وليبيا والسودان، مشيرة إلى أن أكثر من 16 مليون طفل دون سن الخمس سنوات لا يحصلون على أطعمة مغذية.

وأشار إلى أن حوالي 11 مليون طفل يعانون من سوء التغذية المزمن أو الحاد، من ضمنهم أكثر من سبعة ملايين طفل يعانون من التقزم، و 7ر3 مليون يعانون من سوء التغذية الحاد، لافتا إلى أن حوالي ثلث مجمل الحوامل والمرضعات في شمال غرب سوريا مصابات بفقر الدم، مما يؤدي إلى عواقب وخيمة على نتائج الولادة وعلى النمو الجسدي والعقلي لدى الأطفال.

واعتبر البيان أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية في السودان يؤدي إلى سوء التغذية بين الأطفال، لافتا إلى أن ما يقدر بنحو 2,3 مليون طفل يعانون من سوء التغذية في البلاد، وترتبط نصف وفيات الأطفال ممن هم دون سن الخمس سنوات بسوء التغذية بشكل مباشر.

وأوضح أن حوالي مليوني طفل في اليمن يعانون من سوء التغذية الحاد، من ضمنهم حوالي 360 ألفا دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد جدا وهم يصارعون من أجل البقاء على قيد الحياة.