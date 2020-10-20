الدفاع يطلب مناقشة الشهود في محاكمة متهمة باختلاس أموال جمعية أطباء الأسنان

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تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عبد السلام يونس، الاستماع إلى شهود الإثبات في محاكمة "ر.م" المتهمة باختلاس أموال من الجمعية التعاونية الاستهلاكية لأعضاء نقابة أطباء الأسنان.

بدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمة والدفاع عنها، الذي تمسك بطلبات مناقشة شهود الإثبات في القضية.

وأسندت النيابة للمتهمة "ر.م"، أمينة عهده بالجمعية التعاونية الاستهلاكية لأطباء الأسنان وآخر تهمة اختلاس أموال وجدت فى حيازتهما بسبب وظيفتهما، بأن اختلسا البضائع عهدتهما المبينة وصفاً وقيمة بالتحقيقات البالغ قيمتها 103 ألف و738 جنيهاً، والمملوكة لجهة عملهما والتي وجدت فى حيازتهما بسبب وظيفتهما المسلمة إليهم لبيعها لأعضاء الجمعية وتوريد قيمتها لجهة عملهما، إلا أنهما استوليا عليها لأنفسهما دون وجه حق.