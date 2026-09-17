مصر تكتسح المغرب 3-0 في كأس الأمم الأفريقية للكرة الطائرة

حقق منتخب مصر للكرة الطائرة للرجال الفوز على نظيره المغربي بنتيجة 3-0، مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2026-2027، المقامة حاليًا في تونس وتستمر حتى 25 سبتمبر الجاري.

وأقيمت مباراة مصر والمغرب على ملعب قصر الرياضة بالمنزه في تونس، ونجح المنتخب الوطني في مواصلة انتصاراته بالبطولة وتحقيق الفوز الثاني على التوالي.

وجاء تفوق منتخب مصر على المغرب بنتيجة 25-21 في الشوط الأول، ثم واصل الفراعنة تفوقهم وحسموا الشوط الثاني بنتيجة 25-18، قبل أن ينتهوا من المباراة بالفوز في الشوط الثالث بنتيجة 25-21، ليحقق المنتخب الوطني الانتصار بثلاثة أشواط دون رد.

وكان منتخب مصر قد استهل مشواره في البطولة بالفوز على منتخب جامبيا بنتيجة 3-1، ليرفع الفراعنة من معنوياتهم قبل مواجهة المغرب، ويواصلوا مشوارهم في المنافسات القارية.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبي المغرب وجامبيا، بينما تضم المجموعة الأولى منتخبات تونس وغانا وكينيا.

ويقود المنتخب فنيًا أحمد سمير، ويعاونه محمد رفعت مدربًا عامًا، وأحمد النبوي محللًا تقنيًا، بينما يضم الجهاز الطبي والتأهيلي الدكتور سامح ظلام أخصائي التأهيل والإصابات، والدكتور بلال مرسي مخططًا للأحمال.

ويتولى عمر خليفة مهمة إداري المنتخب، فيما يرافق البعثة الحكم وليد الخشن.

وتضم قائمة منتخب مصر 14 لاعبًا:

رضا هيكل (قائدًا للفراعنة) - أحمد عزب - ياسين محمد - مصطفى جابر - أحمد سعيد - عبد الرحمن الحسيني - محمد عسران - أحمد ضياء - محمد عادل - حمادة عثمان - شهاب الدين نبيل - أحمد يوسف - محمد رضا - حازم كمال.