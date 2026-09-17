 بيراميدز يفوز على الشرقية إنبي ويتصدر الدوري قبل التوقف الدولي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بيراميدز يفوز على الشرقية إنبي ويتصدر الدوري قبل التوقف الدولي

محمد عبد المحسن
نشر في: الخميس 17 سبتمبر 2026 - 10:03 م | آخر تحديث: الخميس 17 سبتمبر 2026 - 10:03 م

حقق نادي بيراميدز فوزًا صعبًا ومثيرًا على حساب مستضيفه الشرقية إنبي بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الخميس، على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وبعد شوط أول سلبي تقدم إنبي في الدقيقة 47 عن طريق حامد عبد الله بعد كرة عرضة أخطأ أحمد الشناوي في التصدي لها، ثم تعادل بيراميدز عن طريق ناصر ماهر في الدقيقة 65، بعد تبادل للكرة مع مصطفى فتحي، وفي الوقت القاتل سجل وليد الكارتي الهدف الثاني لبيراميدز في الدقيقة 87 بعدما استلم كرة داخل منطقة الجزاء راوغ المدافع وسددها في المرمى.

بهذا الفوز رفع بيراميدز رصيده للنقطة 15 بالعلامة الكاملة، وارتقى لصدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز، بفارق نقطتين عن الأهلي والزمالك، فيما تجمد رصيد الشرقية إنبي عند 4 نقاط في المركز الخامس عشر.


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