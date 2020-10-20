التحقيق فى مقتل طفلة الزيت المغلى بالقطامية: المتهمان تخلصا منها خشية افتضاح أمرهما

تحقق الأجهزة الأمنية فى القاهرة، فى واقعة مقتل طفلة بمنطقة القطامية على يد خالتها، باستخدام الزيت المغلى خشية من افتضاح أمرها بسبب اتجارها فى المخدرات.

وتلقى اللواء أشرف الجندى، مدير أمن القاهرة، إخطارا بالعثور على جثة طفلة داخل جوال بإحدى المناطق الصحراوية، وفور انتقال قوات الأمن تبين العثور على جثة طفلة مجهولة الهوية 13 سنة، وترتدى ملابسها كاملة، وتبين وجود آثار تعذيب وحرق وصعق بالكهرباء.

وذكرت تحريات المباحث أن خالتها وزوجها يتاجران في المخدرات وأنهما وراء ارتكاب الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات اعترفا بارتكاب الواقعة.

وأضافا أن المجنى عليها تقيم معهما، وشاهدتهما أثناء تخزين وبيع المخدرات داخل الشقة، وبعد التعدى عليها بالضرب، هددتهما بإبلاغ الشرطة عنهما، وأكدا أنهما عذباها لعدم الإبلاغ عنهما، وماتت أثناء التعذيب ووضعا جثتها فى جوال وتخلصا منها فى الجبل، وتركا الشقة وذهبا للإقامة في منطقة الهرم.