تقرير: الطريق أمام تكليف الحريري بتشكيل حكومة جديدة تبدو سالكة

أفادت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، اليوم الثلاثاء، بأنه يُفترض أن تكون الطريق إلى الاستشارات النيابية المُلزمة، التي سيُجريها رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون بعد غد الخميس لتسمية الرئيس المكلّف بتشكيل الحكومة الجديدة، قد أصبحت سالكة وآمنة، وستنتهي حتما إلى تكليف زعيم تيار "المستقبل" رئيس الحكومة السابق سعد الحريري بتشكيلها.

وتستبعد مصادر سياسية إمكان حصول مفاجآت ليست مرئية تدفع باتجاه إرجاء الاستشارات للمرة الثانية في خلال أسبوع.

وكان عون أجل الاستشارات النيابية، التي كان مقررا لها في البداية الخميس الماضي، إلى الخميس القادم بناء على طلب بعض الكتل النيابية بسبب بروز بعض الصعوبات، وذلك لتسمية رئيس مكلف لتشكيل حكومة جديدة تخلف حكومة حسان دياب، بعد اعتذار رئيس الحكومة المكلف السابق مصطفى أديب في 26 سبتمبر الماضي عن التشكيل.