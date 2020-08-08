جافي يشيد بتعهدات 5 دول بتخصيص مليار دولار لتسهيل توزيع لقاحات آمنة ضد كورونا

أشاد التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتحصين "Gavi" بالتعهدات التي قطعتها على نفسها كل من المملكة المتحدة وكندا وألمانيا وإيطاليا والسويد بتقديم ما يقرب من مليار دولار لدعم آلية "كوفاكس" COVAX AMC، المعنية بتسهيل توزيع لقاحات آمنة وفعالة ضد فيروس "كوفيد- 19"، على 92 دولة من البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.

تأتي تعهدات البلدان الغربية الخمسة تتويجًا لجهود انضمام 76 دولة مرتفعة الدخل في آلية "كوفاكس"، وهو المرفق العالمي الذي يستهدف ضمان وصول متوازن وعادل للقاحات الآمنة والفعالة المضادة لفيروس "كوفيد- 19" إلى الجماعات الأكثر احتياجًا في أرجاء العالم، وستنضم الـ76 دولة إلى الـ92 دولة منخفضة ومتوسطة الدخل للمشاركة جميعًا في مرفق "جافي كوفاكس إيه إم سي" Gavi COVAX AMC.

وأعرب رئيس النيجر إيسوفو محمدو، عن سعادته ودعمه للتحالف العالمي لتقديم اللقاحات والتحصين، قائلاً "إن جافي شريك تمويلي رائد للقاحات وأحد أهم الشركاء الممولين لقطاع الصحة في النيجر، وأود التعبير عن دعمي لتحالف جافي والإشادة بمبادرة كوفاكس COVAX كوسيلة للتأكيد على الوصول العادل عالميا للقاح ضد فيروس كوفيد- 19".

وقدمت الدول الخمس تعهدات بـ958 مليون دولار لمصلحة مبادرة كوفاكس لتوزيع اللقاحات على البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل وتصدرت المملكة المتحدة قائمة البلدان الخمسة بتعهدات قيمتها 640 مليون دولار إضافة إلى 61 مليون دولار أمريكي سبق أن تعهدت بتقديمها في القمة العالمية للقاحات التي عقدت في 4 يونيو الماضي، ليصل إجمالي إسهامات بريطانيا إلى 701 مليون دولار، وجاءت كندا ثانية بتعهدات قدرها 166 مليون دولار أمريكي تضاف إلى تعهداتها السابقة في قمة يونيو بقيمة 25 مليونًا ليصل إجمالي تعهدات تورونتو إلى 191 مليون دولار أمريكي.

وثالثاً حلت ألمانيا بتأكيدها على تقديم 120 مليون دولار سبق أن تعهدت بها أمام القمة العالمية للقاحات، وجاءت بعدها إيطاليا التي تعهدت بتقديم 23 مليون دولار أمريكي إلى جانب 79 مليون دولار في الرابع من يونيو الماضي ليزيد إجمالي إسهاماتها إلى 102 مليون دولار، وتعهدت السويد بتقديم 12 مليون دولار أمريكي لدعم مبادرة جافي كوفاكس.

وبعد إعلان الدول الخمس عن تعهداتها التي اقتربت من مليار دولار، قال تحالف "جافي" إن المبادرة تمكنت حتى الآن من حشد موارد تصل تقريبا إلى 1.7 مليار دولار بفضل إسهامات هيئات مانحة سيادية، والقطاع الخاص، ومنظمات خيرية.

كان التحالف دعا في ندائه العاجل إلى جمع ملياري دولار بحلول نهاية العام الجاري 2020 لضمان توصيل مليار جرعة لتوزيعها في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، فيما يصل المبلغ المطلوب بحلول 2021 إلى 5 مليارات دولار على الأقل لتمويل إنتاج اللقاحات وتوزيعها، وفق جداول وخطط مقترحة لذلك.

وتعلق المديرة الإدارية لحشد الموارد والشراكة مع القطاع الخاص والابتكار والتمويل في التحالف العالمي للقاحات، ماري أنجي ساراكا- يو، على التطورات الأخيرة قائلة "هذا النوع من التعاون العالمي هو بالفعل ما يحتاجه العالم من أجل القضاء على المرحلة الحرجة للوباء، ونثمن عالياً هذا السخاء الذي أبداه المانحون في وقت تتعرض اقتصادات تلك البلدان لضغوط شديدة".

وتابعت تصريحاتها قائلة "تلك التعهدات التي قطعت هذا الأسبوع تقربنا أكثر من هدف مبادرة كوفاكس الرامية إلى التأكيد على أن القدرة على السداد ليست عائقاً أمامنا لتوصيل اللقاحات ضد فيروس كوفيد-19، ونحن ممتنون للمملكة المتحدة، وكندا، وألمانيا، وإيطاليا، والسويد، وجميع مانحي مبادرة كوفاكس إيه إم سي لمواصلتهم تأييد رؤيتنا المشتركة بأننا لن نكون جميعا في مأمن من فيروس كوفيد-19، إلا إذا كان معظم المهمشين والفقراء في كل مكان بمأمن منه مثلنا".