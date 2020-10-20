مسئولون إماراتيون يستقبلون وفدا إسرائيليا لبحث التعاون الاقتصادي

التقى مسئولون ورجال أعمال إماراتيون برجال أعمال إسرائيليين في أبو ظبي بحضور مسئوليين أمريكيين.

واستقبل عبيد الطاير، وزير الدولة للشئون المالية، وسلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالإمارات، في أبو ظبي اليوم الاثنين، وفدا برئاسة وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين، إلى جانب عدد من رجال الأعمال الإسرائيليين.

وحضر اللقاء آفي بيركويتز، المبعوث الأمريكي في الشرق الأوسط، وآدم بوهلر، رئيس المؤسسة الأمريكية للتمويل والتنمية الدولية.

وجرى خلال اللقاء بحث فرص التعاون التي تنتظر البلدين، في أعقاب "الاتفاق الإبراهيمي للسلام" الموقع بين الإمارات وإسرائيل، وتم التطرق إلى إطلاق الإمكانات الاقتصادية، وخلق فرص للتعاون الإقليمي، بهدف تحقيق الرفاهية لشعوب المنطقة وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

والتقى رجال الأعمال الذين يمثلون القطاعات المختلفة في إسرائيل بعدد من رجال الأعمال والمؤسسات التجارية وكبار الشخصيات الاقتصادية في دولة الإمارات، لبحث سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين، وتعزيز العمل المشترك ومناقشة فرص التعاون بين البلدين، في إطار رغبة كلا الطرفين لإقامة علاقات اقتصادية مباشرة.

وتم على هامش الزيارة توقيع مذكرة تفاهم بين شركة الإمارات الوطنية القابضة وشركة "فورتيفاي" الإسرائيلية، وكذلك بين مؤسسة أحمد بن زايد للأعمال الخيرية والإنسانية ومركز إسحاق رابين.