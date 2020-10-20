وفد إماراتي رفيع المستوى يصل اليوم إلى إسرائيل في زيارة رسمية

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يصل إلى إسرائيل، ظهر اليوم الثلاثاء، وزيرا الاقتصاد والمالية الإماراتيان، في زيارة رسمية تستمر عدة ساعات، سيجتمعان خلالها مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزراء الخارجية والمالية والاقتصاد.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلي أنه، وبسبب جائحة كورونا، سيعقد اللقاء في مطار بن جوريون الدولي.

وسيوقع نتنياهو مع وزير المالية الإماراتي عبيد حميد الطاير، عدة اتفاقيات في مجالات الطيران والاستثمارات والعلوم والتكنولوجيا.

وأفادت تقارير بأن الجانبين اتفقا على إعفاء الزائرين من مواطنيهما من ضرورة الحصول على تأشيرات دخول.

ومن المقرر أن يحضر الاجتماع وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين.

وتأتي أول زيارة على مستوى وزاري من الإمارات إلى إسرائيل غداة مصادقة الحكومة الإماراتية على اتفاق السلام بين الجانبين.