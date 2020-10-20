 وفد إماراتي رفيع المستوى يصل اليوم إلى إسرائيل في زيارة رسمية - بوابة الشروق
الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 9:26 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟
النتـائـج تصويت

وفد إماراتي رفيع المستوى يصل اليوم إلى إسرائيل في زيارة رسمية

تل أبيب - د ب أ:
نشر في: الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 9:06 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 9:06 ص

يصل إلى إسرائيل، ظهر اليوم الثلاثاء، وزيرا الاقتصاد والمالية الإماراتيان، في زيارة رسمية تستمر عدة ساعات، سيجتمعان خلالها مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزراء الخارجية والمالية والاقتصاد.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلي أنه، وبسبب جائحة كورونا، سيعقد اللقاء في مطار بن جوريون الدولي.

وسيوقع نتنياهو مع وزير المالية الإماراتي عبيد حميد الطاير، عدة اتفاقيات في مجالات الطيران والاستثمارات والعلوم والتكنولوجيا.

وأفادت تقارير بأن الجانبين اتفقا على إعفاء الزائرين من مواطنيهما من ضرورة الحصول على تأشيرات دخول.

ومن المقرر أن يحضر الاجتماع وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين.

وتأتي أول زيارة على مستوى وزاري من الإمارات إلى إسرائيل غداة مصادقة الحكومة الإماراتية على اتفاق السلام بين الجانبين.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك