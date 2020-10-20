إكسون موبيل: مكالمة المنفعة المتبادلة مع ترامب «لم تحدث قط»

قالت شركة النفط العملاقة إكسون موبيل، إن رئيسها التنفيذي لم يجر قط مكالمة هاتفية "افتراضية" تتناول منفعة متبادلة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تحدث عنها الرئيس خلال تجمع حاشد في وقت سابق من يوم الاثنين.

وقالت شركة النفط على تويتر "نحن على دراية بتصريح الرئيس بشأن مكالمة افتراضية مع رئيسنا التنفيذي ... ولذا فنحن جميعًا واضحون، لم يحدث ذلك مطلقًا".

وخلال تجمع انتخابي في بريسكوت بولاية أريزونا، قال ترامب إنه يمكنه بسهولة جمع الأموال أكثر من خصمه في الانتخابات الأمريكية المقبلة، جو بايدن، إذا تواصل شخصيًا مع كبار المسؤولين التنفيذيين في البلاد.

وقال ترامب قبل إجراء مكالمة مع رئيس شركة إكسون: "عندما أشرع في إجراء مكالمات، سأكون أعظم جامع تبرعات في التاريخ. لا تنسوا أنني لست سيئا في هذه الأمور على أي حال. وأنا رئيس".

وتابع ترامب "لذلك اتصلت بشخص ما ، رئيس شركة إكسون ... لا أعرف ... أقول" مرحبا، كيف حالك؟ كيف أوضاع الطاقة؟ متى تقوم بالاستكشاف؟ أوه، أنت بحاجة إلى نوعين من التصاريح أه؟ "

وأضاف الرئيس: "اتصل برئيس شركة إكسون وأقول:" كما تعلم ، أود ( منك) أن ترسل لي 25 مليون دولار للحملة "، ثم تحدث عن الرد الافتراضي للرئيس التنفيذي:" بالتأكيد سيدي، بينما نحن هنا، هل تريد المزيد؟ "

وقال المشرع الديمقراطي تيد ليو إن السلوك الذي وصفه الرئيس "جناية يعاقب عليها بالسجن".