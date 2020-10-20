 مسؤول بهونج كونج: فقاعة السفر مع سنغافورة قد تبدأ برحلة يومية واحدة - بوابة الشروق
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مسؤول بهونج كونج: فقاعة السفر مع سنغافورة قد تبدأ برحلة يومية واحدة

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 1:03 م | آخر تحديث: الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 1:03 م

قال وزير التجارة والتنمية الاقتصادية في هونج كونج، إدوارد ياو إن فقاعة السفر بين هونج كونج وسنغافورة قد تبدأ برحلة جوية يومية واحدة بين المركزين الماليين.

 

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ياو القول اليوم الثلاثاء إن عدد الرحلات الجوية وفقا للاتفاق قابلة للتغيير بناء على وضع فيروس كورونا.

 

وأشار إلى أن هونج كونج وسنغافورة مازالا يعملان على التوصل لتفاصيل الخطة، وتشمل موعد البدء في تطبيقها.

 

وكانت المدينتان قد أعلنتا الخميس الماضي أنهما سوف تفتحان حدودهما أمام كل منهما الأخرى لأول مرة منذ نحو سبعة أشهر، حيث سيتم إعفاء مواطني المدينتين من شرط الخضوع للحجر الصحي.

 

وقال وزير النقل السنغافوري اونج ين كونج القول للصحفيين إن اختبار فيروس كورونا سوف يحل محل الحجر الصحي الإلزامي، مضيفا أنه يأمل في بدء تطبيق الفقاعة في غضون " أسابيع".

 


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