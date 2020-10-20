تتخذ إدارة الطب الوقائي بمحافظة جنوب سيناء، الإجراءات الوقائية اللازمة، خلال استقبال طلاب وطالبات وأطفال المدارس، وذلك بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة؛ حرصًا على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين.

وجرى قياس درجة حرارة الطلاب قبل دخولهم لطابور الصباح من قبل الزائرة الصحية التي تتواجد بكل مدرسة، وتطهير وتعقيم أيدي الطلاب بالكحول، والتأكد من ارتداء الطلاب للكمامات، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وحرصت جميع المدارس على منع تكدس أولياء أمور الطلاب على بوابات الدخول.

وقال محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، في تصريح له اليوم الثلاثاء، إنه يوجد حجرة عزل بكل مدرسة بالقرب من بوابة الدخول، وممرضة وجهاز لقياس درجة الحرارة، إضافة إلى التعقيم اليومي قبل وبعد انتهاء اليوم الدرسي.