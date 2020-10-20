 أمريكا تتهم 6 روسيين بالضلوع في أكبر هجمات سيبرانية بالعالم - بوابة الشروق
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أمريكا تتهم 6 روسيين بالضلوع في أكبر هجمات سيبرانية بالعالم

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 12:46 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 12:46 ص

اتهمت الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، ستة قراصنة من الاستخبارات العسكرية الروسية بأنهم المسئولون عن شن أكبر الهجمات السيبرانية في العالم.

واستخدم الأفراد الستة والمتآمرون معهم برمجيات خبيثة لشن هجمات سيبرانية في فرنسا وجورجيا وهولندا وكوريا الجنوبية وبريطانيا والولايات المتحدة بحسب أوراق المحكمة.

وكان من بين أهدافهم شبكة الكهرباء في أوكرانيا، والانتخابات الفرنسية عام 2017، ودورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2018 في كوريا الجنوبيةأ والبرلمان الجورجي والمستشفيات الأمريكية.

وأحد المتهمين ويدعى "أناتولي كوفاليف" سبق أن وجهت إليه لائحة اتهام لتدخله في الانتخابات الأمريكية عام 2016.

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