كامل الوزير: طول القطار الكهربائي 100 كم.. وسعر التذكرة مقرر أن تصل من 20 لـ25 جنيها

قال كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إن طول القطار الكهربائي يصل إلى حوالي 100 كيلو متر، بحوالي 16 محطة.

وأضاف «الوزير» في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الإثنين، أنه تم استكمال العمل في مشروع القطار الكهربائي منذ أن وضع الرئيس عبدالفتاح السيسي حجر الأساس في 12 أغسطس الماضي.

وذكر أن القطار الكهربائي سيكون أول وسيلة مواصلات جماعية حضارية تصل إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرًا إلى أن سعر التذكرة ستبلغ من 20 لـ25 جنيهًا، حسب عدد المحطات.

ولفت إلى أن نسبة التنفيذ في جميع المحطات تخطت الـ70%، معقبًا: «كل الهياكل الخرسانية ومباني الطوب الخاصة بالمحطات انتهت بالكامل، ونعمل على أعمال السكة والإشارات والأسوار».

وأكد أن القطار الكهربائي الخفيف سيكون جاهزًا للعمل في أكتوبر 2021، تزامنًا مع افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة، على أن يُجرب قبل هذا الموعد بشهرين، متابعًا: «التجربة الأولى بدون جمهور قبلها بشهرين، والثانية بجمهور في أول أكتوبر».

وتابع وزير النقل: «مخطط أن يكون بجانب كل محطة مكانين للانتظار، واحد في الشمال وآخر في الجنوب».