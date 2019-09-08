بريطانيا تسجل 21 ألفا و331 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أظهرت البيانات الرسمية الصادرة من الحكومة البريطانية أن المملكة المتحدة سجلت اليوم الثلاثاء، 21 ألفا و331 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و241 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس.



وذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة باللغة الإنجليزية أن حالات الوفاة الجديدة التي تم تسجيلها أعلى 3 مرات من عدد الوفيات التي تم تسجيلها أمس الاثنين (80 وفاة)، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن حصيلة الوفيات اليوم هي الأعلى منذ الخامس من يونيو الماضي عندما تم تسجيل 285 وفاة، وبذلك تكون الحصيلة الإجمالية للإصابات بالفيروس في أنحاء البلاد قد ارتفعت إلى 762 ألفا و542 إصابة، وبلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات 43 ألفا و967 وفاة.