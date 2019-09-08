 بريطانيا تسجل 21 ألفا و331 إصابة جديدة بفيروس كورونا - بوابة الشروق
الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 7:45 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟
النتـائـج تصويت

بريطانيا تسجل 21 ألفا و331 إصابة جديدة بفيروس كورونا

بريطانيا - ارشيفية
بريطانيا - ارشيفية
أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 7:38 م | آخر تحديث: الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 7:38 م
أظهرت البيانات الرسمية الصادرة من الحكومة البريطانية أن المملكة المتحدة سجلت اليوم الثلاثاء، 21 ألفا و331 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و241 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس.

وذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة باللغة الإنجليزية أن حالات الوفاة الجديدة التي تم تسجيلها أعلى 3 مرات من عدد الوفيات التي تم تسجيلها أمس الاثنين (80 وفاة)، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن حصيلة الوفيات اليوم هي الأعلى منذ الخامس من يونيو الماضي عندما تم تسجيل 285 وفاة، وبذلك تكون الحصيلة الإجمالية للإصابات بالفيروس في أنحاء البلاد قد ارتفعت إلى 762 ألفا و542 إصابة، وبلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات 43 ألفا و967 وفاة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك