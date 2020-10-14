قالت الفنانة بشرى، المؤسس المشارك ورئيس عمليات مهرجان الجونة السينمائي، إن الفنان الراحل محمود ياسين من أهم المكرمين هذا العام، واصفة إياه بأنه «أستاذ وأب روحي» لها.

وأضافت خلال لقاء لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «ON E»، مساء الاثنين، أن الوسط الفني يعيش أسبوعًا حزينًا لفقدان الفنان محمود ياسين، مشيرة إلى أن الراحل له تاريخ مشرف في السينما.

وأشارت إلى مفاجئة الجمهور وخاصة التكريمات للفنانين الذين غادروا العالم الفني، قائلة إنهم يواجهون تحديات هذا العام خاصة بالعدد والسعة؛ في ظل أزمة فيروس كورونا.

وتابعت: «نحاول إيجاد طريقة للراحة وتحقيق التباعد الاجتماعي طبقًا لتوجيهات وزارة الصحة، ومسؤولية الفرد أهم من أي مسؤولية»، مضيفة: «الالتزام بالمقاعد أمر شديد الحساسية ويجب أن نكون على مستوى عالٍ من الدقة».