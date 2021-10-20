الكرملين: على طالبان أن تفي بتعهداتها لكي تعترف بها المجموعة الدولية

أعلن مبعوث الكرملين إلى أفغانستان، اليوم الأربعاء، أنه على حركة طالبان أن تفي بتعهداتها في مجال احترام حقوق الإنسان والتعددية السياسية لكي تتمكن من نيل اعتراف المجموعة الدولية.

وقال زامير كابولوف في ختام محادثات دولية مع حركة طالبان في موسكو "لقد قيل هذا الأمر إلى الوفد الأفغاني، هذه اللحظة لن تأتي إلا حين يبدأ في الوفاء بالقسم الأكبر من توقعات المجموعة الدولية بشأن حقوق الإنسان والطابع الشامل للنظام"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف كابولوف، أن حركة طالبان "أكدت بانها تعمل على هذا الأمر وانها تعمل على تحسين الحوكمة وتحسين وضع حقوق الإنسان.. سوف نرى".

وقال كابولوف، إن الدول العشر التي شاركت في محادثات الأربعاء، لا سيما الصين وإيران وباكستان ودول آسيا الوسطى دعت الأمم المتحدة إلى تنظيم "مؤتمر دولي للمانحين" في مواجهة مخاطر وقوع أزمة إنسانية.

ولم يتحدث وفد طالبان بعد إعلان كابولوف.

لكن في مستهل محادثات موسكو قال رئيس وفد طالبان نائب رئيس الوزراء عبد السلام حنفي إن حكومته "شاملة في الأساس".

وأضاف بالإنجليزية "لسنا بحاجة لمساعدة عسكرية أجنبية، نحن بحاجة إلى دعم من أجل السلام في أفغانستان، نحن بحاجة إلى إعادة إعمار وتجدد".

وأقر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في وقت سابق بما تبذله حركة طالبان من "جهود" لتحقيق الاستقرار في أفغانستان، مشيرا إلى أن الخطر "الإرهابي" القادم من البلاد يهدد المنطقة بأسرها.

وقال لافروف "نعترف بالجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في الوضع السياسي العسكري"، مشيرا إلى أن "هناك خطراً حقيقياً.. لامتداد النشاطات الإرهابية وتهريب المخدرات.. إلى أراضي البلدان المجاورة".

ورغم مد اليد لطالبان، أوضح مسؤولون روس وبينهم بوتين أن موسكو لا تمضي في اتجاه اعتراف رسمي بالنظام الإسلامي.

ويعبر مسؤولون روس كبار بينهم الرئيس فلاديمير بوتين عن قلق بشأن الأمن منذ تولي طالبان السلطة في أفغانستان وانسحاب القوات الأجنبية بعد تواجد استمر حوالى 20 عاماً.

وحذر الرئيس الروسي الأسبوع الماضي من أن حوالى ألفي مقاتل موالين لتنظيم "داعش" الإرهابي، تدفقوا إلى شمال أفغانستان، مشيراً إلى أن قادتهم يخططون لإرسالهم إلى دول آسيا الوسطى المجاورة كلاجئين.