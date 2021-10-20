ثلاثي شتوتجارت يتعافى من كورونا

شهد شتوتجارت، اليوم الأربعاء، تراجعا في أزمة الغيابات بسبب عدوى فيروس كورونا المستجد، حيث عاد فالديمار أنتون وإريك تومي وأوريل مانجالا إلى التدريبات من جديد اليوم.

وخضع المدافع أنتون والمهاجم تومي لتدريبات بشكل انفرادي بعد أن قضيا نحو أسبوعين في العزل الصحي إثر ثبوت إصابتهما بالعدوى من خلال الفحوص.

أما لاعب خط الوسط مانجالا، الذي أسفرت فحوص "بي.سي.آر" الخاصة به عن نتيجة إيجابية يوم الجمعة الماضي لكن عدة فحوص تالية جاءت بنتائج سلبية، فقد تدرب مع الفريق وينتظر مشاركته أيضا في المباراة المقررة أمام يونيون برلين يوم الأحد المقبل.

وكان حارس المرمى الاحتياطي فابيان بريدلو أول العائدين للفريق بعد التعافي من العدوى، وقد شارك في المباراة التي انتهت بالتعادل مع بوروسيا مونشنجلادباخ 1 / 1 يوم السبت الماضي.

لكن حارس المرمى فلوريان مولر وروبرتو ماسيمو لا يزالا غائبين بسبب العدوى.