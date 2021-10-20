المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يكرم أمين عام الجامعة العربية

كرمت إدارة المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وذلك بمناسبة افتتاح الدورة الحادية والعشرين للمهرجان بمدينة الثقافة (الشاذلي القليبي) في تونس، والتي من المقرر أن تستمر حتى بعد غد الجمعة، بالتعاون مع الإذاعـة التونسية والتلفزة التونسية.

وشارك في حفل الافتتاح - الذي أقيم الليلة الماضية - وزيرة الشئون الثقافية التونسية حياة قطاط القرمازي ووزير الاتصال الجزائري عمار بلحيمر وعدد من سفراء الدول العربية المعتمدين بتونس.

وتم تكريم مجموعة من المبدعين العرب من بينهم الممثلان عيسى حراث ومحمد الظريف من تونس والممثلة هدى عبد اللطيف من ليبيا والممثلة الكويتية إلهام فضالة والموسيقار السوري طاهر مامللي بالإضافة إلى الفنانة نهال عنبر.

وشمل التكريم أيضا مجموعة من الإعلاميين العرب وهم كمال عبد القادر شريف ولطفي البحري من تونس، إلى جانب الإعلامية التونسية الفلسطينية كوثر الزين أبو حويج والكويتي شهاب جوهر والإعلاميين السعوديين حمد محمد الصبىي وسبأ بأهبري وخالد بلخيور.

ويهدف المهرجان إلى المساهمة في تطوير الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني العربي ورفع مستواه على النحو الذي يلبي تطلعات الهيئات الأعضاء والمبادئ التي تعمل من أجلها، وكذلك رصد الاتجاهات المبتكرة والجادة في الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني العربي وتشجيعها في سبيل تنمية الطاقات الإبداعية العربية في هذا الميدان.

ويشارك في المهرجان ممثلون عن الهيئات الأعضاء في الاتحاد من ذوي الاختصاص في مجالات الإخراج والإنتاج وإعداد البرامج، وممثلون عن شركات الإنتاج العربية الخاصة ووكالات الأنباء والمحطات الإذاعية والتلفزيونية الأجنبية الناطقة باللغة العربية، وكذلك ممثلون عن الشبكات الإذاعية والتلفزيونية الخاصة والاتحادات الإذاعية والتلفزيونية العالمية.