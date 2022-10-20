بنك التنمية الإفريقي يعتزم إطلاق برنامج تمويل للمشروعات الخضراء

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يستعد بنك التنمية الأفريقي لإطلاق آلية تمويل بقيمة 5ر1 مليار دولار؛ للمساعدة في تلبية الطلب على تمويل مشروعات الطاقة النظيفة والبنية التحتية اللازمة لمواجهة الفيضانات والعواصف وارتفاع مستوى البحر، نتيجة ظاهرة الاحتباس الحراري العالمية.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن البنك سيعلن عن البرنامج رسميا خلال قمة المناخ المقرر عقدها في مصر الشهر المقبل.

وقالت أودري سينثيا يامادجاكو مسؤول ملف المناخ في البنك الأفريقي للتنمية إن البنك يعتزم الاشتراك مع البنوك التجارية والحكومات لتمويل المشروعات البيئية.

وأضافت "أنها طريقة لتنفيذ مجموعة من مشروعات التنمية المستدامة ذات الهيكل الجيد".

وتستهدف التسهيلات المالية المقررة تشجيع الاستثمار في تمويل مشروعات المناخ المطلوبة في القارة، التي لا تجد تمويلا من جانب الحكومات الوطنية المتعثرة ماليا أو حكومات الدول المتقدمة.

ويستهدف بنك التنمية الأفريقي جمع 100 مليون دولار للبرنامج المقرر بنهاية 2023 على أن يجمع كامل المبلغ بنهاية 2025. ويمثل هذا التمويل جزءا بسيطا من احتياجات القارة الأفريقية للتكيف مع الاحتباس الحراري.

وقالت يامادجاكو إن الجزء الأول من التمويل سيأتي جزئيا من صناديق استثمار المناخ وغيره من الشركاء.

ومن المتوقع أن يحتل موضوع تمويل المشروعات البيئية والتغير المناخي مكانة رئيسية على جدول أعمال قمة المناخ المقررة في مصر الشهر المقبل، حيث تطالب الدول النامية بمزيد من الدعم المالي من الدول الصناعية.