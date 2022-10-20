حماية المستهلك تشن حملات مكبرة على ٤٨ منشأة تجارية بأسوان

أعلن صالح فنجري، مدير فرع الجهاز الإقليمي لحماية المستهلك بأسوان، أن الجهاز شن عددا من الحملات المكبرة التي استهدفت المرور على 48 كيانا تجاريا بمركز ومدينة إدفو.

وأوضح فنجري أن الحملات أسفرت عن تحرير 85 محضرا ومخالفة لقانون حماية المستهلك، وعدم الإعلان عن أسعارالسلع المعروضة للبيع، وعدم إصدار فواتير قانونية للمستهلكين، بالإضافة إلى مخالفات نظافة واشتراطات بيئية، وإدارة منشأة بدون ترخيص، وعدم حمل شهادة صحية.

وأضاف أن الحملات أسفرت أيضاً عن إعدام 263 كجم من الأغذية المتنوعة، و97 لتر زيت ومياه غازية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، فضلاً عن إزالة 13 حالة تعد وإشغال طريق، مع إعداد 4 مذكرات غلق إداري، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأشار إلى أنه شارك في تنفيذ أعمال الحملات العاملين ونواب ورؤساء الأحياء بالوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو برئاسة إبراهيم سليمان، بجانب وحدات البيئة والتراخيص، ومكتب مراقبة الأغذية، وأيضاً قوات شرطة المرافق بإدفو.