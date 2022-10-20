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مصر
جميلة إسماعيل بصالون التنسيقية: الفصل بين السلطات من محددات الدولة المدنية الحديثة
المنظمة العربية للسياحة تمنح السفير حسام زكي وسام السياحة العربية من الدرجة الأولى
رئيس مجلس النواب ينعي النائبة ابتسام أبو رحاب
البريد المصري يحصل على جائزة «النجم الصاعد» في التنمية البريدية
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تراجع في وتيرة زيادة معدل إصابات كورونا الجديدة في ألمانيا
الكوليرا في لبنان.. تسجيل 51 إصابة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 220 حالة
البيت الأبيض: القوات الإيرانية في القرم تساعد على ضربات الطائرات المسيرة الروسية
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إقامة السوبر الإيطالي في السعودية 18 يناير المقبل
ليفاندوفسكي يكسر حاجز الـ 600 هدف في مسيرته الكروية
فولهام يفوز على أستون فيلا في الدوري الإنجليزي
رأي
فن
محمد حسن وحنان عصام يفتتحان برنامج الاحتفاء بمئوية الموسيقار علي إسماعيل بافتتاح مهرجان الموسيقى العربية
تكريم رموز الفن المصري في حفل جوائز «الأفضل العربية» الخميس المقبل
6 نوفمبر.. عرض خاص لصناع فيلم «تحت تهديد السلاح»
منهم صفاء أبو السعود ومودي الإمام.. وزيرة الثقافة تكرم 15 شخصية بافتتاح مهرجان الموسيقى
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مواطن
وزير الزراعة يوجه بالاستغلال الاقتصادي الأمثل للمزارع النباتية والحيوانية
مكاسب البورصة تقترب من 4.5%
محيي الدين: نماذج المحاكاة تعزز الوعي المناخي تبرز دور الشباب في التعامل مع قضايا المجتمع
حوادث وقضايا
إحالة أوراق 9 من عائلة واحدة متهمين بقتل شاب والتمثيل بجثته في مطاي بالمنيا للمفتي
إصابة إمام مسجد سقط من قطار في إيتاي البارود بالمنوفية
النائب العام يأمر بإحالة قاتل خلود السيد محبوسا إلى محكمة الجنايات
تحرير 27 مخالفة تموينية في مدن الأقصر
تليفزيون
شيري عادل عن عطلتها الصيفية: جمال الحياة البحرية
إطلاق أول برنامج تليفزيوني للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي على شبكة قنوات الحياة