نشر محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد الزمالك عدد من صور فوز الفريق الأبيض أمس الأربعاء على سموحة، في الدوري.

وفاز الزمالك بنتيجة 2-0 على سموحة، باللقاء الذي جمع الفريقين على ستاد الجبل الأخضر، ضمن الجولة الأولى من منافسات بطولة الدوري العام للموسم الجديد 2022-2023.

وحرص شيكا نشر صوره عبر حسابه الخاص على فيسبوك مع الوافد الجديد البنيني سامسون أكينولا، خلال احتفالهما مع جماهير الزمالك في مدرجات ملعب المقاولون العرب.

ونجح سامسون في تقديم أوراق اعتماده لجماهير الزمالك، بعدما سجل أمس في ظهوره الأول، الهدف الثاني للفريق من صاروخية يسارية في الوقت الضائع فشل الهاني سليمان حارس سموحة في التصدي لها.