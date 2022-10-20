ماراثون للدراجات بكفر الشيخ احتفالا بمرور 50 عاما على العلاقات المصرية الإماراتية

أعلنت محافظة كفر الشيخ ومديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب، عن انطلاق ماراثون الدراجات بمشاركة 200 شاب وفتاة، صباح غدا الجمعة، ضمن احتفال جمهورية مصر العربية بمرور 50 عاما على تأسيس العلاقات المصرية الإماراتية؛ تأكيدًا على عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وعلاقات تاريخية تربطها أواصر الأخوة بين الشعبين إلى جانب التعاون الحكومي وتوافـق الرؤي بين قيادتي البلدين و توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بتعزيز أطر التعاون بين البلدين.



وسيكون التجمع الساعة التاسعة صباحا من نقطة البداية من دوران النسر مرورا بدوران سخا حتى العودة لدوران النسر نقطة النهاية، والماراثون تنفذه إدارة التنمية الرياضية بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة.



وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ بتوجيهات الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة، وإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للرياضة، عبدالمنعم الكناني وكيل المديرية للشباب.