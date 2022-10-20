أشاد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، على المستوى الرائع الذي قدمه البنيني سامسون أكينولا، بتسجيله هدفا بعد نزوله بدقائق في مباراة سموحة.

وفاز الزمالك أمس الأربعاء، على سموحة، بنتيجة 2-0، ضمن الجولة الأولى لمنافسات الدوري الممتاز، باللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الجبل الأخضر.

وقدم سامسون أوراق اعتماده لجماهير نادي الزمالك في مباراته الأولى مع الفريق الأبيض، بعد تسجيله هدفا رائعا بصاروخية يسارية فشل في التصدي لها الهاني سليمان حارس سموحة، وذلك عقب نزوله بدقائق ليؤمن فوز الزمالك على الفريق السكندري في افتتاحية الدوري.

وقال أمير مرتضى في تصريحات تلفزيونية:" نجاح سامسون في تسجيل هدفا بظهوره الأول يضع على عاتقه مسؤولية كبيرة في الفترة المقبلة".

وأضاف:" أوجه رسالة شكر لجماهير الزمالك التي حرصت على التواجد في المدرجات وتشجيع اللاعبين على مدار الـ90 دقيقة".

وأكمل:" إبراهيما نداي غاب عن المشاركة أمام سموحة، بسبب الإصابة التي تعرض لها في التدريبات".

وأتم:" الفوز على سموحة، بداية مميزة للفريق للدفاع عن لقب الدوري، الجهاز الفني واللاعبين يدركون تماما مدى أهمية عدم التفريط في أي نقطة وتجنب الوقوع في أخطاء كل موسم".